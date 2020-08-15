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Torul Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gümüşhane'nin Torul İlçe Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Torul Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Muş ve Çubuk belediye başkanlarının ardından Torul Belediye Başkanı’nın da Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Başkan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek, “Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim.” ifadelerini kullandı.

Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir koronavirüse yakalandı!Evren Evrim Özdemir kimdir? Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir koronavirüse yakalandı!

Kovid-19 sürecinin henüz bitmediğine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti: “Evlerinizden maskesiz çıkmamanızı, kendinizi, çocuklarınızı ve sevdiklerinizi etkilememenizi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah’a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin.”

 

Berna Akkaya
Editör


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