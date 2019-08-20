Torun dehşeti! Dedesi ile ninesini bıçakladı Balıkesir Gönen'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

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Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Fidan Kangal ile kendisinden para isteyen 28 yaşındaki torunu Fettah S. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fettah S, bıçakla Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı (80) çeşitli yerlerinden bıçakladı. CANİ TORUN POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI! Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Fidan Kangal sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Fidan Kangal, Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi. Bedriye Kangal'ın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Fettah S, polis ekiplerince yakalandı. Etiketler : balıkesir, Gönen



