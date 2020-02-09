Torununu sevindirmek için yaptığı bez bebeklerle devlet sanatçısı oldu

KÜTAHYA'da Şaziye İlgün (60), torunlarını sevindirmek için yapmaya başladığı bez bebeklerle kısa sürede devlet sanatçısı oldu. Gelecek kuşaklara bez bebek yapımını aktarmak istediğini ifade eden İlgün, "41 ilin 41 özelliği olan şahsiyet ya da gelinleri ile bir sergi açarak bez bebek konusunda uluslararası Türkiye'nin geleneksel bebeklerini yurt dışında tanıtmak istiyorum" dedi.

Ev kadını Şaziye İlgün, anneannesinin kendisini mutlu etmek için yaptığı bez bebekleri, torunlarını sevindirmek için yapmaya başladı. Anneannesinden öğrendiği yöntemle bez bebek yapmaya başlayan Şaziye İlgün, kendini geliştirdi. Kısa sürede yöresel kıyafetler üzerinden bez yapımını geliştiren İlgün, gelen olumlu tepkiler üzerine evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Bez bebek yapımını festival ve sergilerde tanıtmaya çalıştığını kaydeden İlgün, "Anneannem ben çocukken havluyu rulo yaparak başındaki tülbentle kundaklayıp bana oyuncak bebek yapıyordu. O kadar mutlu oluyordum, o kadar hoşuma gidiyordu ki ilgisi, 6 sene önce anneanne olacağımı duyunca bende aynı duyguları torunuma yaşatmak için bebek yapmaya başladım. İlk bebeğim örgü bebekti. Sonra yetmedi bez bebeğe yöneldim. Bez bebek yaptım bundan torunum çok memnun kaldı. İkinci bir torunum daha oldu ona da bez bebek yaptım. Onların gözlerindeki ışıltı bana yetiyordu. Daha sonra bez bebeğin bize en yakın siluetini keşfettim. Çevremden çok olumlu tepkiler aldım. Bu beni gururlandırdı ve daha ileriye taşıdı. Geleneksele yönelerek her ilin geleneksel yöresel kıyafetleriyle beraber o ile ait yöresel bebekler yapmaya başladım. Bu kişilerin ve illerin hoşuna gitti. Festival ve sergilere katıldık bu bebeklerle. O yörenin bebeklerini ve gelenekleri tanıttım. Gençlere kültürlerini yaymaya başladım" dedi.

BEBEKLERİ EL DOKUMA KUMAŞLA HAZIRLIYOR

Kütahya'nın çatkılı kıyafetlerinin 150- 200 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Şaziye İlgün, bunları minyatürize hale getirerek çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. El dokuma kumaş kullanarak bebeklerini hazırladığını belirten İlgün, "Çatkılıları minyatürize hale getirerek bir şalvarda kaç tane kare oluştu ise bende onun aslına uygun olarak görsel olarak da şalvarıma onu işledim. Cepkenini de aynı şekilde, altınları, incileri, başındaki iğne oyasını da aynı şekilde birebir yaptım. Hacı Bayram Veli Ankara'nın simgesidir. Birebir orijinal çalışmaya gayret gösterdim. El dokuma kumaş kullandım. Ankara postundan sakal ve bıyık çalıştım. Sargısını özel uğraşı ile yaptım bir ilmi var. Elindeki teşbih dahi aynıdır. Tamamıyla birebir orijinale yakın yapmaya gayret gösterdim" diye konuştu.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇISI OLDU

Kültür Bakanlığı'na 2 yıl önce müracaat ederek 1 yıl sonra kazandığı mülakatın ardından Kültür Bakanlığı sanatçısı unvanını aldığını anlatan İlgün, "Kütahya'nın süpürgeli üç eteği ile mülakata katıldım. Ve Kültür Bakanlığı sanatçısı olmaya hak kazandım. Hedefim 41 ilin 41 özelliği olan şahsiyet ya da gelinleri ile bir sergi açmak. Uluslararası platforma olmak, bez bebek konusunda uluslararası Türkiye'nin geleneksel bebeklerini yurt dışında tanıtmak istiyorum. Bez bebek sanatının gelecek kuşaklara aktarılması için eğitimler veriyorum. Seminerler tertipleyip, çalıştaylara katılıyoruz. Öğrenmek isteyen herkese kapımız açık. Öğretir eğitim verebiliriz. Bu çalışmalar için eşimin desteği ile evimin bir odasını atölye haline getirdim. Ayrıca Kütahya Belediyesi'nin biz sanatçılara tahsis ettiği Halil İbrahim Sanat merkezinde de bir atölyem var" dedi.

Bez bebek üretiminin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden İlgün, hepsinden kendisinden bir parça hissettiğini de sözlerine ekledi.

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Kaynak: DHA