TOSFED’İN yeni başkanı Eren Üçlertoprağı oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bugün yaptığı Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Eren Üçlertoprağı seçildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'nun Olağanüstü Genel Kurulu 168 delegenin katılımıyla bugün Ankara'da gerçekleştirildi. TOSFED Başkanvekili Eren Üçlertoprağı ve Mehmet Besler'in aday olduğu Genel Kurul'da açık ara farkla 109 oy alan Eren Üçlertoprağı, TOSFED'in yeni ve en genç başkanı oldu.

TOSFED'in 2015 yılından bu yana çalışmalarına devam eden mevcut yönetiminde Başkan Vekilliği görevini başarıyla yürüten Eren Üçlertoprağı Serkan Yazıcı'nın görevden ayrılmasıyla birlikte yeni yönetime talip olmuştu. 168 delegenin katılımıyla Ankara'da gerçekleşen TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeni başkan, 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi'ne en genç vekil üye olarak seçilen Eren Üçlertoprağı oldu. Üçlertoprağı'nın 109 oy aldığı seçimde Mehmet Besler 55 oy alırken 4 oy da geçersiz sayıldı. Geçmiş dönem başkanı Serkan Yazıcı da delegelerin teklifi ve bu teklifin genel kurul tarafından kabul edilmesiyle TOSFED Onursal Başkanı olarak ilan edildi.

Üçlertoprağı: "Türkiye'de otomobil sporlarını hak ettiği yere getirmek için çalışacağız"

Sözlerine delegelere teşekkür ederek başlayan Eren Üçlertoprağı 2020 Olağanüstü Genel Kurulu'na kadar aynı yönetim kadrosuyla yola devam edeceklerini belirtti. Üçlertoprağı; "2015 yılında değerli Başkanımız Serkan Yazıcı ile birlikte yönetime geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de otomobil sporlarını hak ettiği yere getirme noktasında başarılı çalışmalara imza attık ve başkanlık süremde atmaya da devam edeceğiz. 2018 yılında tüm dünyanın yakından takip ettiği en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)'nın Türkiye ayağını Marmaris'te başarıyla gerçekleştirdik. Bu yıl da 12-15 Eylül tarihlerinde yeniden dünyanın en hızlı pilotlarını WRC kapsamında Marmaris'te ağırlayacağız. Gerek projelerimizle gerek düzenlediğimiz dünya çapında etkinliklerle Türkiye'nin adını uluslararası arenaya yazdırmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli sporculara, genç yeteneklere ve TOSFED Yıldızını Arıyor gibi yetenek keşfetme projelerine federasyon olarak çok önem verdiklerinin altını çizen Üçlertoprağı, "Değerli Başkanımız Serkan Yazıcı'ya da bu yolda bizleri desteklediği için teşekkür ediyoruz. Kendisi gibi kıymetli ve otomobil sporlarına gönül vermiş bir ismin desteğini almak bizler için gurur verici. Yönetimde kalacağımız 1,5 yıllık süre zarfında, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da değerli destekleriyle otomobil sporlarının gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni seçilen federasyonun yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

"Başkan Eren Üçlertoprağı, Nisa Ersoy, C. Onur Sürmeli, Ömer Tolon, Hayri Çavuşoğlu, Orhan Birdal, Nural Pekgüzel, Ali Güneş, Abdulkerim Gök, Abdurrahman Arıcı, Mümin Pekcan, Av. Levent Erdoğan, Av. Berk Batur, Can Okan ve Arda Erdem."

Kaynak: İHA