TÖSHİD’in yeni Başkanı Mehmet T. Nane oldu

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı oldu.

Görevi devralırken eski TÖSHİD Başkanı Teoman Tosun'a ve yönetime teşekkür eden yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, "TÖSHİD, uygulanan bu geliştirici politikaların destekçisi olarak sektörümüzün gelişime katkı sağlamak adına çalışıyor. Derneğimizin bu anlamda çok önemli bir misyonu var. Kıymetli üye şirketlerimiz de desteğiyle, Türk sivil havacılığını dünyada parlayan bir yıldız haline getirmek için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.

TÖSHİD yeni Yönetim Kurulu şöyle:

Mehmet Tevfik Nane - Başkan (Pegasus Havayolları GM)

Teoman Tosun -Başkan Yrd. (Onur Air GM)

M. Hakan Bayramiç - Başkan Yrd. (ULS Havayolları GM)

Kürşad Koçak - Başkan Yrd. (HAVAŞ GM)

Ersel Göral-Genel Sekreter (İSG GM)

Hacı Say - Muhasip Üye (Freebird-Danışman)

Hakan Babila - Üye (Turkish Do&Co-Koordinatör) (Fotoğraflı)

DHA