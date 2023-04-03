Toshiki Obata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toshiki Obata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Toshiki Obata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Toshiki Obata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.