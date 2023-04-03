Toshiki Obata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toshiki Obata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toshiki Obata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toshiki Obata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toshiki Obata 10 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小幡 季生 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toshiki Obata Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gamba Osaka U18 futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Toshiki Obata'nin Gamba Osaka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Toshiki Obata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toshiki Obata futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Kansai UoSW
Toshiki Obata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toshiki Obata şuan Gamba Osaka U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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