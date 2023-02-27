Toshiki Takahashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toshiki Takahashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toshiki Takahashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toshiki Takahashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toshiki Takahashi 20 Ocak 1998 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 高橋 利樹 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toshiki Takahashi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Toshiki Takahashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Toshiki Takahashi'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Toshiki Takahashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toshiki Takahashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toshiki Takahashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toshiki Takahashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2023 yılında Urawa Reds

Toshiki Takahashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toshiki Takahashi şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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