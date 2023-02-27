Toshio Shimakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toshio Shimakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toshio Shimakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toshio Shimakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toshio Shimakawa 28 Mayıs 1990 tarihinde Ichikawa, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 島川 俊郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toshio Shimakawa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Toshio Shimakawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Toshio Shimakawa'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Toshio Shimakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toshio Shimakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toshio Shimakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toshio Shimakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Vegalta Sendai

8 Ocak 2012 yılında Tokyo Verdy

13 Temmuz 2012 yılında Vegalta Sendai

14 Temmuz 2012 yılında Blaublitz Akita

31 Aralık 2012 yılında Vegalta Sendai

25 Haziran 2013 yılında Blaublitz Akita

31 Aralık 2013 yılında Vegalta Sendai

1 Ocak 2014 yılında Blaublitz Akita

5 Ocak 2016 yılında Reno. Yamaguchi

26 Temmuz 2016 yılında Tochigi SC

31 Ocak 2017 yılında Reno. Yamaguchi

1 Şubat 2017 yılında Ventforet Kofu

1 Ocak 2019 yılında Oita Trinita

9 Ocak 2021 yılında Sagan Tosu

Toshio Shimakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toshio Shimakawa şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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