Toshiya İnoue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toshiya İnoue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toshiya İnoue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Toshiya İnoue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Toshiya İnoue 23 Ağustos 1997 tarihinde ---, Nara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 井上 俊弥 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Toshiya İnoue Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Toshiya İnoue'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Toshiya İnoue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Toshiya İnoue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Toshiya İnoue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Toshiya İnoue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Biwako Seikei

1 Şubat 2020 yılında P. Skwierzyna

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2022 yılında Chrobry Glogow

Toshiya İnoue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Toshiya İnoue şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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