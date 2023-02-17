Tosin Kehinde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tosin Kehinde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tosin Kehinde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tosin Kehinde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tosin Kehinde 18 Haziran 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Kehinde Oluwatosin şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tosin Kehinde Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IOM Sports yapmaktadır. Tosin Kehinde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Tosin Kehinde'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tosin Kehinde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tosin Kehinde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tosin Kehinde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tosin Kehinde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man. Utd. Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2016 yılında Man Utd U23

1 Ağu 2018 yılında Feirense Sub-23

2 Temmuz 2019 yılında Randers

31 Temmuz 2020 yılında Feirense Sub-23

24 Ağu 2020 yılında Randers

Tosin Kehinde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tosin Kehinde şuan Randers FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tosin Kehinde Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manchester City U13s, Manchester United U18s, Manchester United U23s, CD Feirense U23s

Nijerya U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.