Tosin Omoyele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tosin Omoyele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tosin Omoyele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tosin Omoyele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tosin Omoyele 3 Ağustos 1996 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tosin Omoyele Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olizurifootballagent yapmaktadır. Tosin Omoyele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Tosin Omoyele'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tosin Omoyele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tosin Omoyele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tosin Omoyele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tosin Omoyele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Osun United

1 Ocak 2018 yılında Plateau United

2 Ocak 2019 yılında Nogoom FC

30 Haziran 2019 yılında Plateau United

17 Eylül 2020 yılında Enyimba Aba

26 Mart 2022 yılında Katsina Utd.

16 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Tosin Omoyele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tosin Omoyele şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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