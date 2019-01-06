Tospa’dan huzurevi sakinlerine jest

Bursa'da, Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi (Tospa), projeleriyle küçükten büyüğe herkesin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Bu hafta Çınarlara Vefa Proje ekibi, Ali Osman Sönmez Huzurevi'ndeki yaşlılarla keyifli vakit geçirdi. Yaşlılarla sohbetle başlayan program ilerleyen saatlerde şarkılarla devam etti. Daha sonra alınan hediyeler yaşlılara takdim edildi. Gençler, yaşlıların verdikleri nasihatleri dinleyip yanlarından ayrıldı.

Kaynak: İHA