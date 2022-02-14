Ambar Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıErman Toroğlu'ndan Nwakaeme'nin kalçasına övgü dolu sözler! "O nasıl kalça?"Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddia edilen Merve Boluğur siyah derin dekolteli elbisesiyle kendinden geçti! Seksi dansı sosyal medyaya damga vurdu!Gratis Sevgililer Günü indirimi ne zaman 2022? Gratis 14 Şubat Sevgililer günü indirimleriMelodram ne demek, TDK'ya göre Melodram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hangi adda bir ağaç vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan ağaç sorusunun cevabıCengiz Ünder parıl parıl parlıyor! Dünya devi transferi için harekete geçti!Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara BiyografisiGünlük burç yorumları 14 Şubat 2022 Pazartesi | İkizler ve Başak Sevgililer Günü'nde havada aşk kokusu var!Selen Kaldırım kimdir? Kaç yaşında, nereli? Atakan Özyurt'un eşi Selen Kaldırım Özyurt'un biyografisi
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. NE, NEDİR
  3. Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara Biyografisi

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara Biyografisi

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? sorusu Al Sana Haber moderatörü Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun, Osmanlı hanedanlığına gelin gideceğini duyurmasıyla araştırılmaya başlandı. İşte, Can Tosunbey Kara Biyografisi...

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara Biyografisi

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Seyhan Soylu, Osmanlı Padişahlarından Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali Azade Tosun Paşa’nın torunu Can Kara Tosun ile bu yaz evleneceğini duyurdu. Bu gelişme üzerine Can Tosunbey Kara'nın kim olduğu merak edildi. İşte,  Can Tosunbey Kara Biyografisi...

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara Biyografisi

TOSUN PAŞA'NIN 1. KUŞAK TORUNU CAN TOSUNBEY KARA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? CAN TOSUNBEY KARA BİYOGRAFİSİ

39 yaşında akademisyen ve bilişim uzmanıdır.

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara Biyografisi

TOSUN PAŞA KİMDİR?

Ahmed Tosun Paşa veya Kavalalı Tosun Paşa ya da kısaca Tosun Paşa (d. 1794 - ö. 1816)  Mısır valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu, İbrahim Paşa'nın kardeşidir. İbrahim Paşa'dan sonra Mısır valisi olan Abbas Hilmi Paşa'nın babasıdır. 1812'de vezir rütbesi ile Cidde ve Habeş valisi oldu. 1813'te Vehhabi isyanını bastırmak için babası Mehmed Ali Paşa tarafından bir ordu ile Hicaz'a gönderildi. Tosun Paşa'nın emri altında Fransızların yetiştirdiği muazzam bir piyade ordusu bulunuyordu.

Tosun Paşa önce Cidde'ye girdi. Sevk ettiği kuvvetlerle Mekke'yi isyancılardan aldı (1813). Vehhabilerden temizlediği Hicaz'ı yeniden güvenli bir hale getirdi. Tosun Paşa'nın bu başarısı İstanbul'da büyük bir sevinç meydana getirdi. Bu seferden hemen sonra veba hastalığına yakalanarak yaşamını yitirmiştir (1816).

Vehhabi ayaklanmasının 1813 yılında bastırılmasının etkileri edebiyatta da görülür. Âşık Esrâri'nin Vehhâbi Destanı adlı eserinde Ahmet Tosun Paşa övgüyle yer alır. İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan tarihi binanın, kesin olmamakla birlikte, yakalandığı bir hastalık sonrası ılıcalarda tedavi olmak için Ahmet Tosun Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülüyor. En küçük oğlu Ahmet Tosun Paşa'nın 1816 yılında ölümü üzerine babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından anısına 1830 yılında Kahire Mehmet Ali Paşa Camii yaptırılmaya başlanmış ve inşaat Abbas Hilmi Paşa döneminde 1848 yılında tamamlanabilmiştir.

Tosun Paşa'nın 1.kuşak torunu Can Tosunbey Kara kimdir? Kaç yaşında? Can Tosunbey Kara Biyografisi​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT