Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından dolayı tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Çiftlik Bank" sisteminden 102 mağdurun şikayetçi olması üzerine hakkında başlatılan soruşturma başlatılıp, dün tutuklanmasına karar verilen Mehmet Aydın, adliyedeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü.

Maltepe Cezaevi'nde bir süre bekletilen Aydın'ın, daha sonra güvenlik sebebiyle Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığına bağlı ekipler eşliğinde Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildiği öğrenildi. Mehmet Aydın'ın, tutuklu kaldığı süreyi son sevk edildiği cezaevinde geçireceği öğrenildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve para kazandırma vaadiyle çok sayıda vatandaşı mağdur eden sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir kaçak hayatı yaşyan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'dan sınır dışı edilmişti.

Aydın, 3 Temmuz'da saat 22.10'da getirildiği İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Savcılığın, hakkında 4 gün gözaltı süresi verdiği "Tosuncuk" lakaplı Aydın, havalimanında gerçekleşen işlemlerin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

İşlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydın, kandırılan 102 vatandaşın şikayetçi olması üzerine hakkında soruşturma başlatılmış, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısınca ifade vermiş, ardından çıkarıldığı Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

Mehmet Aydın'ın işlediği benzer suçlar kapsamında Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde de 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava devam ediyor.

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