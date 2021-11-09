Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a ağabey kazığı! Bütün suçu kardeşine yıktı!

"Çiftlik Bank" davasına ilişkin yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın bir numaralı olduğu ve çok sayıda vatandaşı mağdur etmesi sebebiyle devam eden davada, iki numaralı isim olduğu bilinen ağabeyi Fatih Aydın, kardeşi gibi, tutuklandığı Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilmiş, Türkiye'de adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta 5 saat ifade veren ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen ağabey Aydın tutuklanmış, ifadesi ise merak konusu olmuştu.

TÜM SUÇU KARDEŞİNE ATTI

Fatih Aydın'ın ifadesinde yer alan detaylar ortaya çıktı. Ağabey Aydın, kardeşi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında tüm bilgileri ifşa etti. Aydın, şirkette çalıştığı dönemde bu plana dair hiçbir konuyu duymadığını söyleyerek "Nasıl oynandığını bilmiyorum. Herhangi bir üyenin bir başkasının üye olmasına referans olduğunda gelir elde edip etmediği hususunu bilmiyorum. Şirkette çalıştığım dönemde de böyle bir konuyu hiç duymadım. Çünkü benim işim şirkette şarküterilere ürün nakliyesi yapmaktı” dedi.

"HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU"

Kardeşi Mehmet Aydın'ın bitcoin ürettiğini, Manisa'da bir çiftlik açtığını dahi herkes gibi haberlerden öğrendiğini ifade eden ağabey Aydın, “Kardeşim Mehmet Aydın'ın bitcoin ürettiğini bizzat kendisinden hiç duymadım. Kendisi bana bitcoinle ilgilendiğini de söylememişti. Ancak 2020 yılında kardeşim Mehmet Aydın beni telefonla aradığında ona bitcoin ile ilgili haberlerin doğru olup olmadığını sordu. Bana, ‘evet bitcoin cihazlarımız vardı. Osman Naim Kaya Türkiye'de bulunan bu cihazları Paraguay'a getirecekti, üretim yapıp işimize devam edecektik ancak kendisi beni dolandırdı' demişti. Bildiğim kadarıyla Uruguay adli makamlarınca kardeşim Mehmet Aydın ve Osman Naim Kaya hakkında kara para aklama suçundan soruşturma başlatılınca bu ülkede bulunan tüm mal varlıklarına el konuldu” cümlelerine yer verdi.

TEK TEK İSİM VERDİ

Organizasyonda yer alan kilit isimleri tek tek ifşa eden Aydın, “SD kart, Uruguay'da hapishanede kaldığım dönemde Brezilyalı bir mahkumun dinlemiş olduğu müzikleri içeriyordu. Bu şahıs, SD kartta bulunan müzikleri dinliyordu. Cezaevinden çıkarken SD kart ve radyoyu bana bırakmıştı. Bu kartta sadece Portekizce müzikler vardır” ifadelerini kullandı.

Çiftlik Bank isimli organizasyonda Kıbrıs'ta kurulan şirketin prosedür gereği ortağı olmaktan başka hiçbir alakası olmadığını söyleyen Aydın, “Bütün sorulara samimiyetimle cevap verdim. Benim Çiftlik Bank isimli organizasyonda Kıbrıs'ta kurulan şirketin prosedür gereği ortağı olmaktan başka hiçbir bilgim ve alakam yoktur. Ben bu şirkette maaş karşılığı şarküterilere ürün nakliyesi yaptım. Kardeşim Mehmet Aydın'ın tüm bu bahsedilen Çiftlik Bank organizasyonunu tek başına yaptığına inanmıyorum. Kendisi bilgisayar oyunlarına düşkün ve hayal gücü geniş bir insandı. Ancak yazılım bilgisi, pazarlama bilgisi yoktu. Kendisinin bir ekibi vardı kardeşim bu kişilerle birlikte bu organizasyonu çevirdi. Bu organizasyonda etkin kişiler bildiğim kadarıyla, kardeşimin kayınpederi Hakan Uysal, Sinan Alper Ergün, Umeyr Karakoç, Osman Naim Karakaya, Cudi Cumhur Yurdakul isimli kişilerdi” ifadelerine yer vererek, organizasyonda yer alan isimleri tek tek ortaya döktü.

KARDEŞLİK İLİŞKİLERİ YOKMUŞ

Kardeşi Mehmet Aydın ile hiçbir şekilde kardeşlik samimiyeti olmadığına ve ilişkilerinin de daima abi kardeş ilişkisi gibi olmadığına dikkat çeken Fatih Aydın, “Ben babamla anlaşamadığımdan dolayı ailemin yanında kalmıyordum. Çocukluğum ve gençliğim dedemin yanında geçti. Mehmet Aydın ise ailemle birlikte kalıyordu. Bu nedenlerden dolayı kardeşim Mehmet Aydın'ın beni şirketine sözde ortak yapmaktan, maaş karşılığı şarküterisinde çalıştırmaktan ve Uruguay'da yaşadığım sürede 2 adet araç hediye etmekten başka hiçbir yardımı olmadı” diyerek kurulan şirketlerde kendisinin söz sahibi olmadığını öne sürdü. Aydın, organizasyona dair planda hiçbir payı olmadığını söyleyerek, hakkında çıkan iddialara itiraz etti ve “Bildiğim her şeyi samimi bir şekilde sizlere anlattım. Şirketlerin hiçbir yönetim aşamasında olmadığım için mağdurların zararlarını, mağdurlardan toplanan paraların nerede ve ne amaçla kullanıldığını bilmem mümkün değildir. Bunun cevabını kardeşim Mehmet Aydın bilir” ifadelerini kullandı.