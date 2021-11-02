Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

Edinilen bilgilere göre Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türk makamları tarafından Uruguay'da teslim alındı. Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Aydın'a Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşlik ediyor.

Aydın'ın uçağa binmeden öncesi ilk görüntüleri de paylaşılırken uçağın akşam saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.

AĞABEYİ TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI

"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da temmuz ayında yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

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