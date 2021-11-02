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  3. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

Çiftlik Bank platformu ile binlerce kişiyi dolandıran ve cezaevinde tutuklu bulunan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk makamlarına teslim edildi. Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Aydın'ın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

Edinilen bilgilere göre Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türk makamları tarafından Uruguay'da teslim alındı. Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Aydın'a Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşlik ediyor. 

Aydın'ın uçağa binmeden öncesi ilk görüntüleri de paylaşılırken uçağın akşam saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor. 

Tosuncuk Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

AĞABEYİ TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI

"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da temmuz ayında yakalanmıştı.

Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.

Tosuncuk Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

Tosuncuk Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak Tosuncuk Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak

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Tayfun Altuntaş
Editör
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