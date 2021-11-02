Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra ağabeyi de geliyor! Fatih Aydın bu akşam İstanbul'da olacak
Çiftlik Bank platformu ile binlerce kişiyi dolandıran ve cezaevinde tutuklu bulunan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, Türk makamlarına teslim edildi. Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Aydın'ın akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türk makamları tarafından Uruguay'da teslim alındı. Türkiye'ye giden uçağa bindirilen Aydın'a Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşlik ediyor.
Aydın'ın uçağa binmeden öncesi ilk görüntüleri de paylaşılırken uçağın akşam saatlerinde İstanbul'a inmesi bekleniyor.
AĞABEYİ TEMMUZ'DA YAKALANMIŞTI
"Çiftlik Bank" davasının tutuklu sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da temmuz ayında yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuştu.
Son dakika | Tosuncuk'un kardeşine şok! Fatih Aydın ile ilgili yeni gelişme
Mağdurlar ortaya çıkıyor! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın cezası katlanıyor: 89 bin yıl hapis cezası istendi.
CHP'de Tosuncuk vakası! 1 milyar TL toplayan Saim Diken, ABD'ye kaçtı iddiası
Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!
Mağdur olan vatandaş isyan etti! “Bu belki de Tosuncuktan sonra en büyük vurgun!”
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları açıkladı: Ne Bitocin'i var ne de mal varlığı!