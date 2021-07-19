Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları açıkladı: Ne Bitocin'i var ne de mal varlığı!

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 132 bin 222 kişiyi dolandırarak milyarlarca lira para ile yurt dışına kaçan, ve teslim olmasının ardından Bitcoin tesisi kurduğunu, böylece mağdurlara paralarını ödeyebileceğini ifade eden Mehmet Aydın'ın avukatlarınndan önemli bir açıklama geldi. Aydın’ın Bitcoin tesisi ve mal varlığının olmadığını ifade eden avukatı, eşinin boşanma davası açtığını da sonradan öğrendiğini belirterek karara ise itiraz etmeyeceklerini söyledi.

TÜM SÜRECİ İLK KEZ ANLATTILAR

Çiftlik Bank ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 buçuk milyar lira toplayarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek teslim olmasının ardından 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Aydın’ın tutuklanmasının ardından avukatları, tüm süreci ilk kez anlattı.

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VİDEODAN 2 HAFTA ÖNCE KARAR VERDİ

Müvekkilinin, teslim olmayı açıkladığı videoyu yayımlamadan iki hafta önce kendilerini arayarak teslim olmak istediğini belirten avukatlar, kendilerinin Aydın'a sürecin nasıl işleyeceğini anlattıklarını, ardından teslim olmadan bir gün önce söz konusu videonun gönderildiğini, kendilerinin de videoyu paylaşarak kamuoyunu durumdan haberdar ettiklerini belirttiler.

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64 MİLYON LİRA İDDİASI

Aydın’ın iddianamedeki 64 milyon liralık mağduriyeti gördükten sonra teslim olmaya karar verdiği yönündeki iddialara da cevap veren avukat, müvekkili Mehmet Aydın hakkında Anadolu Adliyesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dosyada mağdurların zararının 64 milyon olarak görüldüğünü söyleyerek, "Farklı bir dosyası daha var. Bu durumda zararlar artacaktır. Kendisinin 64 milyonu görüp geldiği gerçeği yansıtmıyor. Asıl amacı zararları gidermek ve zararları giderme gayesiyle şu an burada bulunuyor" dedi.

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"FİRMALAR SATILIRSA ZARAR KARŞILANIR AMA..."

Müvekkillerinin mal varlığı ya da Bitcoin hesaplarının olmadığını ifade eden avukatlar, firmalarına ise kayyum atandığını belirterek sahip olduğu firmaların mal varlıklarının satılması durumunda mağdurların zararlarının karşılanabileceğini ancak ,o firmalara devletin el koyduğunu ve kayyum atandığını bildirdi.

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"BOŞANMAYA İTİRAZ ETMEYECEĞİZ"

Müvekkili Mehmet Aydın’ın boşandığını kendisinden öğrendiğini ifade eden avukat, "Müvekkilin boşandığından haberi yoktu. Geçen cuma biz kendisini görmeye gittiğimizde ona bu durumdan söz ettik. Buna itiraz etmememiz yönünde bize talepte bulundu. Boşanmaya itiraz etmeyeceğiz, boşanmak istediğini dile getirdi" dedi.