Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank sanığı abisi Fatih Aydın için tutuklama talep edildi!

"Çiftlik Bank" davası yeni gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın bir numaralı olduğu ve çok sayıda vatandaşı mağdur etmesi sebebiyle devam eden davada, iki numaralı isim olduğu iddia edilen ağabeyi Fatih Aydın, kardeşi gibi, tutuklandığı Uruguay'dan Türkiye'ye iade edildi. Firari Fatih Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Uruguay'dan Türkiye'ye, 4 günlük gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta 5 saat ifade veren ağabey Aydın, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

FATİH AYDIN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Fatih Aydın'ın adliyedeki ifadesi sonrası tutuklama talebinde etkin 3 madde belli oldu. O maddelerde;

"Fatih Aydın'ın yönetici olarak örgütte faaliyet gösterdiği, Bursa Cumhuriyet Başsavclığınca soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına çıktığı"

"Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank organizasyonu adı aldında internet oyunundaki sanal hayvanların ömrünü br yıl olarak belirleyip, oyuncuların elde ettiği küçük karlar ve kar beklentileri ile oyunda kalmalarını sağlayıp daha faza oyuncunun daha fazla para yatırmasını hileli davranışlarla temin etmeye teşebbüs"

"En başından beri vaad edilen kar beklentisinin gerçekleşmesinin imkansız olduğununun şüphelilerce bilinmesine karşın eylemlerine devam etmesi ile nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlemesi"

ifadeleri yer aldı.