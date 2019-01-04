Tosun’dan seyyar sandık açıklaması

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Seyyar Sandık uygulaması ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun yaptığı açıklamada "Yaşlılığı, hastalığı veya engeli sebebiyle oy vermeye gidemeyen vatandaşlarımız için Seyyar Sandık eve geliyor. 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında Seçim Kurulu Başkanlığı veya muhtarlığa başvurmayı unutmayalım. Oy kullanmak hepimizin hakkı, demokratik hakkımızı kullanalım" dedi. Zeki Tosun Açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'den 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, bu süre içinde bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile muhtarlığa başvurması gerekecek. Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilmesi gerekecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart mahalli idareler seçimlerine yönelik kararı, kurulun internet sitesinde yayımlandı. Kararda, seçim takvimine göre hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinden temin edilecek "seyyar sandık kurulu talep formu" ile 4-17 Ocak arasında ilçe seçim kurulu başkanlığı veya buraya gönderilmek üzere muhtarlıklara başvuru yapması gerekiyor. Talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibraz edilmesi gerektiği belirtilen kararda, bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenlerden yeniden sağlık raporu istenmeyecek. Sağlık raporlarında yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığının, yatağa bağımlılığın süresinin belirtilmesi, raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenmesi ve tereddüt halinde barkod kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılması gerekiyor."

Kaynak: İHA