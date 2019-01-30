Tosya Belediyesi, İŞKUR kapsamında 65 personel alacak

Tosya Belediyesi, İŞKUR kapsamında çalıştırılmak üzere 65 personel alacak.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğünün Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 65 personel alacaklarını söyledi. 4 Şubat'tan itibaren Tosya Belediyesi İŞKUR hizmet noktasında başvuruların alınacağını ifade eden Başkan Şahin, 1 Mart'tan itibaren de noter huzurunda çekilecek kura sonucu çalışacak kişilerin belirleneceğini söyledi. Belediye ve İŞKUR arasında yeni imzalanan sözleşmeye göre 65 personelin çalıştırılacağını belirten Başkan Şahin, "İŞKUR kapsamında gerçekleştirilen projelerde proje maliyetleri tamamen İŞKUR tarafından karşılanıyor ve proje kısa sürede neticeleniyor. Sigorta ve maaş ödemeleri İŞKUR tarafından karşılanacak olan 65 personelimize şimdiden görevleri hayırlı olsun diyorum. Tosya Belediyesi bünyesinde çevre iyileştirme, park ve bahçe, üst yapı ve çevre temizliği konusunda görevlendirilecek olan yeni 65 personelimizle birlikte bahar mevsiminde ilçemizin daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA