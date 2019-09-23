Tosya Belediyesinden yüksekokul çevresinde yenileme çalışmaları

Tosya Belediyesi Tosya Meslek Yüksek Okulu çevresinde üst yapı yenileme çalışmaları yapıyor.

Yaz mevsiminde altyapı-üstyapı bakım onarım ve yenileme çalışmalarına hız veren Tosya Belediyesi ekipleri, ihtiyaçların karşılanması ve problemlerin giderilmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'in ekiplerle birlikte mahalleleri ziyaret edip eksikliklerin yerinde görülmesinin ardından çalışmaları bölge bölge yoğunlaştıran belediye ekipleri Yunus Emre Mahallesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Tosya Meslek Yüksekokulu çevresi ve okulun olduğu bölgede bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapan belediye ekipleri deforme olan yaya kaldırımları yenilemelerinde de sona geldi.

Üst yapı çalışmalarının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçede bakım onarım ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Başkan Kavaklıgil, Tosya Meslek Yüksekokulu'nun çevresinde üst yapı çalışmalarının sona geldiğini ve yeni akademik yılda okulun çevresinde üst yapı sorununun kalmayacağını belirterek, "Yunus Emre Mahallesi M. Yücel Sokak'ta özellikle Tosya Meslek Yüksek Okulu girişini de içine alan bölgede üst yapı yenileme ve yaya kaldırımı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı" diye konuştu.

Başkan Kavaklıgil, altyapı ve üstyapı çalışmalarının ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA