Tosya D-100 karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 karayolu trafiğe kapatıldı. Emniyet güçleri yolda oluşabilecek aksaklıklara karşı sürücülerin geçişlerine izin vermedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde ve D-100 karayolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, D-100 karayolunda trafik akışı olumsuz etkilendi. Karayolları ekiplerinin D-100 karayolunda tuzlama ve kar küreme çalışmasına rağmen yol otomobil, kamyon ve tırların geçişine kapatıldı. Trafik kontrol noktasında emniyet güçleri otomobil, kamyon ve tırları yol kenarlarındaki parklara ve tesislere çektirdi. Ekiplerin tuzlama ve kar temizleme çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA