Tosya güreş ağası Alaattin Doboğlu oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde güreş ağası Alaattin Doboğlu oldu.

22.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerin ağalık ihalesi yapıldı. Güreş ağası Mehmet Şen ile birlikte 11 işadamı ağalık ihalesi için sahaya çıktı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ağalık ihalesini 20 bin TL den başlattı. İhale 70 bin TL'ye işadamı Alaattin Doboğlu'nda kaldı. Tosya Kültür ve Pirinç festivali yağlı güreşlerinde ağalığı alan Alaattin Doboğlu Tosya ermeydanında davulcular eşliğinde tur attı. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil güreş ağası Alaattin Doboğlu'na hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ağalık ihalesi plaket töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA