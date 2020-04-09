İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi

Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi

Tosya çarşı içinde yapılan korona virüs tedbir uygulaması Kaymakam Deniz Pişkin tarafından denetlendi.

Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi

Tosya çarşı içinde yapılan korona virüs tedbir uygulaması Kaymakam Deniz Pişkin tarafından denetlendi.

Korona virüse karşı tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığı Tosya ilçesinde, halkın sağlığını korumak için güvenlik güçleri tarafından çarşı merkezinde yapılan uygulamalar Kaymakam Deniz Pişkin tarafından denetlendi. Uygulamalar hakkında bilgi veren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Çarşı merkezinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili uygulamaları gözlemledik. Marketlerde, iş yerlerinde ve bankalarda uyulması gereken kurallar konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Vatandaşlarımıza ve esnafımıza maske kullanmaları ve sosyal mesafelerini korumaları gerektiği yönünde ikazlarımızı yaparak mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini tekrar vurguladık" diye konuştu.

Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi

Tosya Kaymakamı virüs tedbirlerini denetledi

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT