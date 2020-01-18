Tosya Kıstısı tescillendi

Tarihi 200 yıl öncesine dayanan ve Tosyalı Rum ustalardan Kastamonu'nun Tosya ilçesine kazandırılmış bir takı sanatı olan Kıstısı artık Tosya adıyla tescillendi. Özellikle Tosyalı kadınlar tarafından tercih edilen ve tarihi geçmişiyle oldukça değerli olan Tosya Kıstısı 19 Şubat 2019 tarihli başvuruya istinaden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tosya adına tescillendi.

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada Tosya Kıstısı'nın Türk Patent Kurumu tarafından 13 Ocak 2020 tarihi itibari ile tescillendiği açıklandı. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Tosya Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile 19 Şubat 2019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan Tosya Kıstısı Coğrafi İşaret Başvurusu sonrası gerekli prosedürler, araştırma ve ilan gibi aşamalar tamamlandıktan sonra 13 Ocak 2020 tarihinde tescil işlemi tamamlanmış, Tosya Kıstısı'nın Tosya'nın öz malı olduğu belgelenmiştir" denildi.

Kıstının tescillenmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil; "Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil. Şehrimiz yeni bir coğrafi ürün kazanmanın sevincini yaşamakta, Tosya Kıstısı. İlk olan Tosya Pirincimiz, ikincisi Tosya Bıçkısı ve üçüncüsü de Tosya Kıstısı olarak ürünümüz yerlerini almış bulunmakta. Coğrafi işaretli ürünlerimizin en büyük özellikleri şehirlerin düzgün bir şekilde tanıtılması, ürünlerinin kaliteli bir şekilde sergilenmesi ve o yöre kalkınmasıyla alakalı olan bir çalışma. Kastamonu genelinde de 13. Coğrafi İşaretli Ürünümüzün tescillenmesini öğrenmiş ve kabul etmiş bulunmaktayız. Türkiye genelinde yapılan sıralamalarda yanlış hatırlamıyorsan 3'ncü veya 4'üncü sıraya yerleştik diye biliyorum. Bunlarla birlikte Tosya ilçemizin daha farklı daha farklı özelliklerde bulunan ve şehirle birlikte özdeşleşmiş, şehrin kültürünü, kimliğini yansıtabilecek ürünlerimizle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada Ticaret Ve Sanayi Odasına Tosyamızın çok teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Onların başvurusuyla gerçekleşen bir organizasyon. İnşallah Kastamonu genelinde Tosya özelinde daha birçok ürünümüz coğrafi işaret özelliğini alıp ülke genelinde Allah nasip ederse Avrupa'da yerini alacak kanaatindeyim, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun" dedi.

Tosya'ya ait ürünlerin tescillenmesine devam edildiğinin altını çizen Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "İlk olarak Tosya Sarıkılçık Pirincine aldığımız coğrafi işaretle başlayan süreç daha sonra ona Tosya Bıçkısının da eklenmesiyle devam etti. Ve son noktada birkaç gün öncede Tosya Kıstısına yine Coğrafi İşaret alındığını sürecin tamamlandığını mutlulukla öğrendik. Bu süreç içerisinde Tosya'ya özgü ürünlerin Coğrafi İşaretle Tescillenmesi ve kayıt altına alınması çok büyük bir kazanım. Çok büyük bir zenginlik. Özellikle son aldığımız Kıstısının Tosya'dan başka hiçbir yerde üretimi yapılmayan ve tarihten beri kadınlarımızın boynunu süsleyen tamamen el işçiliğine dayalı bir altın gerdanlık olarak kültür tarihimize işlenmesi bence sadece Tosya için değil, hem bölgemiz için hem ülkemiz için de güzel kazanımlar. Bundan sonraki süreçte yine diğer ürünlerimizle devam edecek. Fes, üçetek, kıl tela yine Tosya'ya özgü değerler olan kese kuşak ve aygut gerek belediyenin, gerekse ticaret odasının, kaymakamlığın başvurularıyla süreç bundan sonra da daha da artarak zenginleştirilerek inşallah devam edecek. Bu süreçte tabi ildeki bir farkındalığında altını çizmek lazım. Sayın Valimizin himayelerinde başlatılan Kastamonu'daki tescilli ürünlerin sayısını artırma gayreti tabi Tosya'yı da içine katarak büyüyor. Şu ana kadar üç ürünü birden tescillenmiş bir ilçe anlamında Kastamonu'nun birincisi durumundayız. İnşallah süreç bundan sonra da devam edecek. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu tür kayıt altına alınan kültürel zenginliklerin ilçelerin gerçek manada kimliklerini oluşturduğunu ve onları geleceğe taşıyacak kültürel mirasın temel taşlarını oluşturduğunu biliyorum. Bundan dolayı da mutluyuz. Hem bu sanatı yürüten kardeşlerimize sanatkarlarımıza hem ilçemize hem de ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA