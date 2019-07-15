Tosya’da 15 Temmuz Şehitleri için mevlit okundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri için mevlidi şerif okutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'ncü yıl dönümünde Tosya Kaymakamlığı tarafından Abdurrezzak Camiinde 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerimin ardından şehitler için dua edildi.

Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Mevlid-i Şerif programının bitiminde cami önünde vatandaşa Tosya Kaymakamlığı tarafından yemek ikramında bulunuldu.

15 Temmuz yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü şehitliği ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.

Kaynak: İHA