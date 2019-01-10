Tosya’da açılan kütüphaneye şehidin ismi verildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 bin 858 adet kitap kapasitesine sahip Şehit Tank Onbaşı Engin Abay Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tosya Hasan Rıza Paşa Sağlık ve Teknik Anadolu Lisesindeki kütüphane açılışına Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkan Vekili Hüseyin Örü, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Özgün Yapağı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Şehit Tank Onbaşı Engin Abay'ın annesi Emine Abay ve babası Rahmi Abay, AK Parti İlçe Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı Metin Ekşi, Okul Müdürü Cüneyt Özil, daire amirleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Karadeniz yaptığı konuşmada, "Kuşkusuz günümüzde bilgi kaynakları gittikçe çeşitleniyor. Ancak şunu ifade etmeliyim ki bu kaynaklar ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin hiçbirisi kitapların verdiği tadı bize vermeyecektir vermiyorlar. Çünkü her şeyden önce o kitabı açtığımızda aldığımız mürekkep kokusu, kitabın kokusu farklı bir koku ikinci olarak biliyoruz ki o kitaptan aldığımız bilgi bizim için en sağlıklı en doğru bilgi çünkü diğer iletişim araçlarının maalesef bilgi kirliliği dediğimiz son zamanların kavramı bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz ama kitaplarda bu risk bu kirlilik yok denilecek kadar az ve birçoğu da yeni ufuklar açmak açısından gençlerimize ve okuyucularına çok büyük katkılar sunuyorlar. Onun için ben bu kütüphanelerin burada açılmış olmasını önemli buluyorum. Kütüphanemizin de Tosya ilçemize, okulumuza ve okulumuzun gençlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şehidimiz Engin'e de Allah'tan rahmet ve yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Allah onlara uzun ömürler versin ama nihayetinde hepimizin gideceği yer belli. Benim temennim onları Allah cennete kavuştursun. Tekrar hayırlı olsun" dedi.

Programın devamında protokol tarafından kütüphane açılış kurdelesi kesildi ve ardından Vali Yaşar Karadeniz sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: İHA