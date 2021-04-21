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Tosya'da çöp konteynırı olmayan köy kalmayacak

Kastamonu'da Tosya Kaymakamlığınca temin edilen çöp konteynerleri, köy muhtarlarına teslim ediliyor.

Tosya'da çöp konteynırı olmayan köy kalmayacak

Köylerin daha temiz ve yaşanabilir hale gelmesi için Tosya Kaymakamlığı tarafından temin edilen çöp konteynerleri, ilçeye bağlı Karasapaca köyüne teslim edildi. Konteynerlerin tesliminin ardından konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kaymakamlık olarak ilçeye bağlı tüm köylerde çöp sorununu çözmek için çalışma yaptıklarını söyledi. Birçok köyün çöp sorununa kalıcı çözümler getirdiklerini belirten Kaymakam Pişkin, "Köylerimizde sağlıksız alanların oluşmasına neden olan çöpleri bir arada toplayarak, çöp kamyonlarıyla çöp toplama merkezlerine göndermek için bir proje başlattık. Devlet-millet işbirliği içinde hayata geçirdiğimiz proje sayesinde elde ettiğimiz çöp konteynırlarını köylerimize dağıtıyoruz. Bu kapsamda Karasapaca Köyümüz için temin ettiğimiz 6 adet çöp konteynırını köy muhtarımıza teslim ettik" diye konuştu.

Köylerde konteynırlarda biriken çöplerin, haftanın belirli günlerinde çöp kamyonlarıyla toplandığını belirten Kaymakam Pişkin, proje kapsamında ilçeye bağlı bütün köylere çöp konteynırı kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Tosya'da çöp konteynırı olmayan köy kalmayacak

Tosya'da çöp konteynırı olmayan köy kalmayacak

Tosya'da çöp konteynırı olmayan köy kalmayacak

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