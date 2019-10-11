İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. HAYAT VE YAŞAM

  3. Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı

Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı

Tosya'da düzenlenecek olan "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu resim sergisi için hazırlıklar tamamlandı.

Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı

Tosya'da düzenlenecek olan "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu resim sergisi için hazırlıklar tamamlandı.

22. Uluslar arası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali kapsamında Tosya Belediyesi ve Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi işbirliğinde Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde düzenlenecek olan "Gökyüzünden Türkiye Manzaraları" konulu fotoğraf sergisinin hazırlıkları tamamlandı. 175 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi 12 Ekim Cumartesi günü açılarak festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı

Tosya’da fotoğraf sergisi hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT