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  3. Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Koastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Tosya’da fuhuş operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Koastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Tosya'da polis ekipleri tarafından geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen operasyonda "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Zorlama" suçundan 4 kişi gözaltına alınmıştı. Tosya Adliyesi'ne sevk edilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 3'u tutuklanıp Cezaevi'ne konuldu.

Kaynak: İHA




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