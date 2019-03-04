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  3. Tosya'da iş makinesiyle kaçak kazıya 2 gözaltı

Tosya'da iş makinesiyle kaçak kazıya 2 gözaltı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Tosya'da iş makinesiyle kaçak kazıya 2 gözaltı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Tosya ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ekipleri, Kocaağa Kışlası mevkiindeki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Şüpheliler Hüseyin B. (35) ve Orhan A. (26), iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakalandı. Hüseyin B.'nin iş makinesini kullandığı, Orhan A.'nın ise gözcülük yaptığı belirlendi. Yaklaşık 15 metre derinlikte çukur kazdıkları saptanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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DHA

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