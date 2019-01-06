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  3. Tosya’da kar ve sis sonrası maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Tosya’da kar ve sis sonrası maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Tosya’da kar ve sis sonrası maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolunda seyir halinde olan M.A idaresindeki 28 K 7062 plakalı Tır buzlanma ve sis nedeni ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında D-100 Karayolu kısmen trafiğe kapandı. Tırın yoldan çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

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