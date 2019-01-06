Tosya’da kar ve sis sonrası maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolunda seyir halinde olan M.A idaresindeki 28 K 7062 plakalı Tır buzlanma ve sis nedeni ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında D-100 Karayolu kısmen trafiğe kapandı. Tırın yoldan çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
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