Tosya’da kar ve sis sonrası maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis peşinden D-100 karayolundan maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre D-100 Karayolunda seyir halinde olan M.A idaresindeki 28 K 7062 plakalı Tır buzlanma ve sis nedeni ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında D-100 Karayolu kısmen trafiğe kapandı. Tırın yoldan çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA