Tosya’da sünnet şöleni yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nin ilk gününde sünnet şöleni yapıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan şölende emekli vaiz Muhsin Özdemir tarafından festivalin kazasız belasız geçmesi için dua edildi.

Şölende konuşan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Özellikle şehirlerde festivallerin düzenlenmesindeki en büyük amaçlardan bir tanesi o yörenin o bölgenin örfünü adetini kültürünü tanıtması ve yaşatması noktasında gerçekleştirilir. Bizde Tosya'da bir nebze de olsa kısa sürei zarfı içerisinde sizlere bu hazzı bu duyguyu ve bu mutluluğu yaşatmak istedik. Sünnet şöleni olarak tertip ettiğimiz organizasyonda insanlarımızın birbirleriyle birlikte mutlu kaynaşmanın hat safhada olduğu ortam sizlerle buluşturmak istedik. Ve son olarak bildiğiniz üzere yaklaşık üçüncü gününe girdiğimiz Barış Pınarı Harekatımız şu anda memleketin yiğitleriyle beraber devam etmekte. Rabbim yiğitlerimize zeval vermesin gazalarını mübarek kılsın, zaferle sonuçlandırsın inşallah diyorum hepinizi saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Kürsüsünde söylediğini sahada da ispat etme mücadelesidir bu. Dünya 5'ten büyüktür ve inanıyorum ki bizleri Bedir'de, bizleri Malazgirtte, bizleri Çanakkale'de mahcup etmeyen Rabbim imkansız denilen başarılara imza atmamıza vesile olan Rabbim, bu seferde Mehmetçiğimizden bu kahramanlık destanını esirgemeyecektir. Bütün iyi dileklerimiz bütün dualarımız sınır ötesi operasyonda PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı azimli bir mücadele içerisinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içindir. Hepinizden bu manada günün her saatinde her vakitte içinizden geldiği gibi dua etmenizi istirham ediyorum. Bu vesileyle burada bugün zamanını ayırarak programda bizleri yalnız bırakmayan bizlerle festival heyecanını paylaşan bütün misafirlerimize bütün vatandaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimi sunuyor hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 2019 yılı Pirinç Ağası Tarık Ateşe Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından plaket verildi.

Şölende yapılan illizyon gösterilerinin ardından yemek ikramında bulunuldu. Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Pirinç Ağası Tarık Ateş kazanların başına geçerek tabaklara pilav doldurdu.

Sünnet şöleni pilav ikramının ardından yerel sanatçıların sahne aldığı canlı müzik eğlence programı ile devam etti.

Kaynak: İHA