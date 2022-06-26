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Tosya'da yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 16 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonucunda 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tosya'da yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 16 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Tosya D-100 kara yolunun Çaykapı köyü mevkiinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan 06 DE 9797 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen Trafik kazasında otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı.

Tosya'da yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 16 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

Otobüste bulunan yolcuların ifadesine göre İstanbul istikametinden gelen otomobilin aniden şerit değiştirerekten otobüsün bulunduğu karşı şeride geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığını söylediler.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Tosya'da yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 16 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

Tosya D100 karayolunda meydana gelen Zincirleme Trafik Kazası sonrası Bölge Trafik ve İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Tosya'da yolcu otobüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 16 kişi yaralanırken 2 kişi hayatını kaybetti!

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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