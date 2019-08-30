Tosya’da Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde coşkuyla kutlandı.

İstiklal Savaşı'nın kazanıldığı 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanan ve her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanan Büyük Taarruz'un 97. Yıl dönümü Tosya ilçesinde de etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan kutlamalara Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Mola, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutamı Ütğm. Mehmet Akgül, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Astğm. Hakan Oğulcan Türel, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediye Başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda ve İstiklal Marşı ile devam eden kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tosya Askerlik Şubesi Başkanı Hakan Oğulcan Türel yaptı.

Türel konuşmasında, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yine milletimizle el ele gerçekleştirdiği en büyük zaferin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümüdür. Büyük Taarruzun son safhası olan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde zafer ile sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise milli mücadele tarihimizde bağımsızlığın kazanılması Türkiye'nin Atatürk'ün önderliğinde çağdaşlaşmaya yönelmesi ile yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin yaratılmasında bir dönüm noktası olmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı en zor koşullarda her şeyin bittiği sanılan bir dönemde Yüce Türk Milletinin ve onun kahraman ordusunun insanüstü gayreti ile dönemin en güçlü devletlerine ve onlara hizmet edenlere karşı kazanılan onurlu ve eşsiz bir zaferdir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97.yıldönümünü büyük bir onur ve gururla kutladığımız bu mutlu günümüzde Türk Ulusunun bugünkü varlığını modern Türkiye Cumhuriyetini bizlere emanet eden başta Ulu Önder Atatürk ve O'nun kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından mehter takımı tarafından yapılan mehteran gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Kutlamalar Kaymakamlık Makamında yapılan tebligatla devam etti. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Mola ile birlikte tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında katılımcılar şehitliği ziyaret etti. Din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler ve ahrete irtihal eden gaziler için dua edildi. Şehitlik ziyaretinin tamamlanmasıyla kutlamalar sona erdi.

Kaynak: İHA