Tosyalı Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL bağış

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na sonuna kadar destek olacaklarını belirterek, "Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Tosyalı Holding'den geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, şunları kaydetti:

"Türkiye bu mücadelede dünyaya adeta birlik ve beraberlik dersi veriyor. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlere destek olarak, 'İşçi çıkarmayacağımızı, hatta ek istihdam yaratacağımızı' açıklamıştık. Dün de İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına başlattığı, 'Vefa Kampanyası'na 10 bin adet yardım kolisi ile destek verdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına da sonuna kadar destek olacağımızı buradan duyurmak isterim. Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız. Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam."







Kaynak: AA