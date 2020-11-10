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  3. Total 10 Kasım'a özel paylaşım!

Total 10 Kasım'a özel paylaşım!

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümünde enerji sektöründe hizmet veren TOTAL İstasyonları, çektiği reklam filmi büyük ses getirdi. ''Hatırlayacağız'' etiketiyle paylaşılan reklam filmi izleyenleri duygulandırdı.

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10 Kasım 2020 Salı 09:23
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