Total istasyonları ile Spotify arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Total istasyonları ile müzik platformu olan Spotify arasında yenilikçi bir iş birliği yapıldı.

Total'den yapılan açıklamaya göre, Total istasyonları, markanın reklam spotlarının, Spotify üzerinden araç sürücülerine ulaşmasını sağlayacak olan araç içi hedefli reklam çalışması ile Türkiye'de bir ilke imza attı.Bu çalışma ile birlikte Total istasyonları, sadece otomotivle ilgili kullanıcıları hedeflemekle kalmadı, o sırada otomobil içinde olduğunu bildiği sürücülere de bu çalışma ile erişti.

Total istasyonlarının, 2 milyardan fazla çalma listesi ve 217 milyon aylık aktif kullanıcısı olan Spotify ile yaptığı bu özel çalışma kapsamında Total reklamları, araç içinde o anda Spotify'dan müzik dinleyen yaklaşık 1 milyon araç sürücüsüne ulaştı.

Total, bu çalışma sayesinde, otomobil içerisinde olduğunu bildiği sürücüleri teklif ve fırsatlarından haberdar etti.Daha önceki reklam modellerinde, o anda sürücünün araç içerisinde olup olmadığı bilinemiyorken, bu reklam model ile sürücülere araç içerisindeyken erişim sağlandı.

Müzik endüstrisi ve müzik dinleme araçları teknoloji sayesinde gün geçtikçe değişiyor. Ancak insanların otomobillerinde müzik dinleme alışkanlığı hala devam ediyor.

Günümüzde pek çok kişi, yolda ve trafikte kişiselleştirilmiş dinleme deneyimi sunan müzik platformu Spotify’ı tercih ediyor. Yapılan araştırmalara göre, araç kullananların yüzde 87'si arabada müzik dinliyor ve yüzde 55'i müzik dinleme platformu olarak Spotify'ı tercih ediyor.Son 5 yılda otomobilinde en az bir kez çevrim içi yayın hizmeti kullanan kişilerin sayısı yüzde 26'dan yüzde 44'e kadar yükselmiş durumda.

Spotify kullananların yüzde 34'ü ise uygulamayı otomobillerinde kullanıyor ve kişisel tercihlerine göre müzik dinliyorlar.Türkiye, Spotify'ı en fazla kullanan ülkelerden biri. Bugün Türkiye'de Spotify kullanıcıları günde aktif olarak ortalama 2 saatten fazla zaman geçiriyor.

Total istasyonları, pazarlama ve reklam alanında dünyada yükselen trendler arasında yer alan bu reklam çalışmasını, Türkiye’de ilk kez hayata geçiren marka olarak yine bir ilke imza attı.

Kaynak: AA