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TOTAL ve HEKTAŞ'tan hayvan dostlarımıza sürpriz kampanya

4 Ekim Dünya HAyvanları Koruma Günü kapsamında hayvan dostlarımıza özel Total istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde SmartHeart Gold 100 gram kedi ve köpek kuru mamaları, sadece 1TL'ye satışa sunuluyor.

TOTAL ve HEKTAŞ'tan hayvan dostlarımıza sürpriz kampanya

OYAK bünyesinde hizmet veren TOTAL istasyonları ile HEKTAŞ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde, hayvanseverlere özel bir kampanya düzenledi.

TOTAL açıklamasına göre, bugün başlayan Total istasyonlarındaki Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde geçerli olacak kampanya kapsamında, SmartHeart Gold 100 gram kedi ve köpek kuru mamaları, sadece 1TL'ye satışa sunuluyor.

Hayvanseverlerin hem evdeki dostları hem de sokak hayvanları için satın alabileceği, veteriner hekimlerin de güvenle önerdiği SmartHeart mamalar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde 1 hafta süreyle Cafe Bonjour ve Bonjour marketlerde satışta olacak. Bu proje ile birlikte TOTAL istasyonları ziyaretçileri için hayvan hakları konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor.

TOTAL ve HEKTAŞ'tan hayvan dostlarımıza sürpriz kampanya

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi almak ve kampanyanın geçerli olduğu TOTAL istasyonları listesine ulaşmak için www.totalistasyonlari.com.tr adresini ve Total istasyonları mobil uygulamasını ziyaret etmek mümkün.

TOTAL ve HEKTAŞ'tan hayvan dostlarımıza sürpriz kampanya

TOTAL ve HEKTAŞ'tan hayvan dostlarımıza sürpriz kampanya

 

Berna Akkaya
Editör


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