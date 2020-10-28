Total'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklam filmi sosyal medyada trend oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Total istasyonları'nın 3D çizim tekniği ve animasyon kullanılarak hazırladığı reklam filmi, twitter da #CumhuriyetÇınarı ile paylaşıldı. Filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet ölümsüz bir çınar ağacına benzetilerek anlatıldı.