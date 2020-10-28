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  3. Total'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklam filmi sosyal medyada trend oldu!

Total'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklam filmi sosyal medyada trend oldu!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Total istasyonları'nın 3D çizim tekniği ve animasyon kullanılarak hazırladığı reklam filmi, twitter da #CumhuriyetÇınarı ile paylaşıldı. Filmde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğinde kurulan Cumhuriyet ölümsüz bir çınar ağacına benzetilerek anlatıldı.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 12:10
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