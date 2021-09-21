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Totalitarizm ne demek, TDK'ya göre Totalitarizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Totalitarizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Totalitarizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Totalitarizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Totalitarizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Totalitarizm ne demek, TDK'ya göre Totalitarizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Totalitarizm ne demek? Totalitarizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi totalitarizm kelimesi. Peki totalitarizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre totalitarizm nedir, totalitarizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Totalitarizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Totalitarizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

TOTALİTARİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Totalitarizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Totalitarizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre totalitarizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Totaliter rejim ve kuram

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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