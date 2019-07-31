Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda | Tottenham Bayern Münih canlı izleme linki

İki efsane takım Tottenham Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan Audi Cup FİNAL ekranlarda olacak. Kullanıcılar Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Bayern Münih canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda

Tottenham Bayern Münih karşılaşması Türkiye'de Smart Spor kanalında canlı yayınlanacak.

Tottenham Bayern Münih canlı izleme linki

Tottenham Bayern Münih maçı 31 Temmuz 2019 Çarşamba yani bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Allianz Arena'da oynanacak.

BAYERN MÜNİH FARKLI YENDİ, TOTTENHAM KILPAYI

İki efsane takım Tottenham Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan Audi Cup FİNAL ekranlarda olacak. Kullanıcılar Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Bayern Münih canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Dün akşam Audi Cup'ta Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Tottenham adını finale yazdırdı. Avrupa'nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup'ta ilk finalist Tottenham oldu. Allianz Arena'da oynanan maçta Tottenham'ın tek golünü 22. dakikada Harry Kane kaydetti.

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30´da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.