Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda | Tottenham Bayern Münih maçı canlı izleme linki

İki takım Tottenham Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 2. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Tottenham Bayern Münih maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Tottenham Bayern Münih maçı hangi kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. B Grubu maçında İngiltere'den Tottenham ile Alman devi Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Tottenham ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tottenham Bayern Münih maçı canlı izleme linki

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Bayern Münih, Tottenham'a konuk olacak. Bayern Münih ilk grup maçında Kızıl Yıldız'ı mağlup etmiş, Tottenham ise deplasmanda Olympiakos'la berabere kalmıştı.

Whiter Hart Line'de oynanacak mücadelede hakem olarak Clement Turpin görev yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Davies, Sissoko, Winks, Ndombele, Eriksen, Son, Kane

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Alaba, Kimmich, Alcantara, Gnabry, Coutinho, Coman, Lewandowski