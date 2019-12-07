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Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü kapsamında Tottenham - Burnley maçı oynanacak. Spor severler ise Tottenham - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Tottenham - Burnley karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü
ekranlarda olacak. 

Peki Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham - Burnley, İngiltere Premier Lig maçı 07 12 2019 günü TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:00

İngiltere Premier Lig maçı, TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.

Tottenham ile Burnley arasındaki İngiltere Premier Lig  Maçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.

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