Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü kapsamında Tottenham - Burnley maçı oynanacak. Spor severler ise Tottenham - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Tottenham - Burnley karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü
ekranlarda olacak.
Peki Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Tottenham - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham - Burnley, İngiltere Premier Lig maçı 07 12 2019 günü TRT Spor HD, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:00
İngiltere Premier Lig maçı, TRT Spor HD kanalında canlı yayınlanacak.
Tottenham ile Burnley arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Tottenham Hotspur Stadyumu, Londra'da oynanacak.
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