İngiltere'de futbol heyecanı hafta içi de olsa durmuyor. Lig Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek olan Tottenham ve Chelsea, bugün sahaya çıkıyor. Son 10 karşılaşmada Tottenham karşısında 4 mağlubiyet, 6 galibiyet alan Chelsea, rakibi karşısındaki son 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Tottenham - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

TOTTENHAM - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda oynanacak olan Tottenham ve Chelsea mücadelesi, bugün saat 21.45'te White Hart Lane'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Lee Mason yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Tottenham Chelsea maçı 29 Eylül Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT aracılığıyla izlenebilecek. Karşılaşma aynı zamanda şifresiz ve naklen olarak nesine.com üzerinden izlenebilecek.