Premier Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. 2020-2021 futbol sezonunun ilk haftasında Tottenham ve Everton karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Peki, Tottenham - Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

TOTTENHAM - EVERTON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Tottenham Everton maçı, 13 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tottenham'ın sahası, White Hart Lane'de oynanacak. Mücadeleyi, Martin Atkinson yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Tottenham - Everton maçı 13 Eylül Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham: Lloris, Davies, Dier, Alderweireld, Doherty, Winks, Højbjerg, Heung-Min, Alli, Moura, Kane

Everton: Pickford, Digne, Mina, Keane, Coleman, Doucouré, Allan, Gomes, Rodríguez, Calvert-Lewin, Richarlison