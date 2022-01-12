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Tottenham Hotspur 1–0 Chelsea | Maç Sonucu

İngiltere Lig Kupası'nda Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Konuk ekip Antonio Rüdiger'in golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek finale çıkan ilk takım oldu.

Tottenham Hotspur 1–0 Chelsea | Maç Sonucu

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Chelsea, deplasmanda Tottenham'ı 1-0 yenerek son iki takım arasına adını yazdırdı.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea, 18'inci dakikada Antonio Rüdiger'in ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.

İlk maçı da evinde 2-0 kazanan Chelsea, turnuvada finale yükselen ilk takım oldu.

Chelsea, Liverpool-Arsenal eşleşmesini geçen tarafla 27 Şubat'ta finalde karşılaşacak.

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