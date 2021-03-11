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Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçı canlı izle 2-0! Harry Kane, Avrupa'da durmuyor

UEFA Avrupa Ligi, Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham Hotspur, evinde konuk ettiği Dinamo Zagreb'i Harry Kane'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu heyecanı bugün yaşanacak. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan Tottenham Hotspur, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırladı. 

Türkiye saati ile 23.00'de başlayan Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçı White Hart Lane'de oynandı. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün düdük çaldığı maçta Tottenham 25 ve 70.dakikalarda Harry Kane'in attığı 2 golle rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Tottenham Hotspur : Hugo Lloris, Davinson Sanchez, Serge Aurier, Ben Davies, Eric Dier, Moussa Sissoko, Dele Alli, , Tanguy Ndombele, Heung-Min Son Çıkan Oyuncu, Harry Kane,Erik Lamela.

Dinamo Zagreb: Dominik Livakovic, Rasmus Lauritsen, Stefan Ristovski, Marin Leovac, Kevin Theophile-Catherine , Arijan Ademi, Lovro Majer, Luka Ivanusec, Kristijan Jakic , Bruno Petkovic, Mislav Orsic.

TOTTENHAM HOTSPUR- DİNAMO ZAGREB MAÇ ÖZETİ İZLE

Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçını Bein Sports'tan da izleyebilirsiniz.

Maç özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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