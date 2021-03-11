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  3. Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi, Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Tottenham Hotspur, Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Peki Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Tottenham Hotspur- Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Avrupa'nın iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 Turu heyecanı bugün yaşanacak. Bu kapsamda kupanın favorileri arasında yer alan Tottenham Hotspur, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. 

TOTTENHAM HOTSPUR- DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur, Dinamo Zagreb maçı Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak,  beIN Max 2'den yayınlanacak. Tottenham Hotspur Stadium'daki maçta   (White Hart Lane) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük düdük çalacak. 

MUHTEMEL İLK 11

Tottenham Hotspur :Lloris; Tanganga, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Ndombele; Lamela, Alli, Bergwijn; Vinicius

Dinamo Zagreb: Livakovic; Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Gvardiol; Ivanusec, Jakic, Orsic; Ademi, Majer; Petkovic

Tayfun Altuntaş
Editör
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