Her maçının ayrı bir zevk ve heyecana sahne olduğu İngiltere Premier Lig'de 10. hafta ile futbol şöleni sürüyor. Bu kapsamda Tottenham Hotspur evinde Manchester United'i konuk ediyor. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Tottenham Hotspur - Manchester United maçı canlı izle | S Sport, Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANL İZLE

Tottenham Hotspur - Manchester United maçı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANL İZLE

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNİTED MAÇI S SPORT, S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Tottenham Hotspur - Manchester United maçı S Sport, S Sport Plus ve İçtimai TV'den platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TOTTENHAM HOTSPUR - MANCHESTER UNİTED MAÇI S SPORT, S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ